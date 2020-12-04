Прем’єр Молдови став на бік Санду, яка закликає до розпуску парламенту

Прем’єр Молдови підтримав позицію обраної президентки Маї Санду про необхідність розпуску парламенту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомили у пресслужбі Іона Кіку після його телефонної розмови з Маєю Санду.

У повідомленні зазначили, що він "повністю поділяє думку обраного президента про необхідність розпуску парламенту", але також закликав "ретельно вивчити" розкритикований проект бюджету, щоб країна не почала новий рік без схваленого документа.

Спершу про телефонну розмову повідомила Мая Санду. Вона розповіла, що казала про необхідність нового парламенту й уряду та розкритикувала напрацьований проєкт бюджету та бюджетно-податкової політики.

Нагадаємо, напередодні парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм.

Обрана президентка Мая Санду закликала громадян до протестів.