Ердоган назвав Макрона "тягарем" для Франції і сподівається, що його позбудуться

Президент Туреччини Реджеп Таъп Ердоган заявив, що сподівається, що Франція скоро позбудеться від президента Еммануеля Макрона, назвавши його тягарем для країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Макрон - тягар для Франції. Макрон і Франція насправді переживають дуже небезпечний період. Я сподіваюся, що Франція позбудеться проблеми Макрона якомога швидше", - сказав Ердоган у Стамбулі після п'ятничної молитви.

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Відносини між Туреччиною і Францією були особливо напруженими в останні місяці через розбіжності в політиці по Сирії і публікації у Франції карикатур на пророка Мухаммеда.

Анкара і Париж також обмінялися звинуваченнями в зв'язку з їх роллю в Нагірно-Карабахському конфлікті.

Нагадаємо, 24 жовтня Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій після цієї образи.

Турецька влада також засудила французький журнал Charlie Hebdo за публікацію "глибоко образливої карикатури". Ердоган подав кримінальну скаргу на журнал.