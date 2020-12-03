У Франції схвалили ще одну резолюцію із закликом визнати Карабах

Національна асамблея Франції - нижня палата парламенту - схвалила резолюцію, що закликає визнати Нагірний Карабах та подбати про захист цивільного населення.

Як повідомляє "Європейська правда", текст документу було внесено 10 листопада, а обговорення та голосування відбулося 3 грудня.

У першому пункті резолютивної частини депутати закликають "прийти до остаточного врегулювання конфлікту, що гарантуватиме тривалу безпеку цивільному населенню та розпочати мирний процес і визнання Нагірного Карабаху".

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Окрім того, у резолюції закликають французький уряд спільно з партнерами організувати гуманітарну допомогу для Карабаху.

Третій пункт резолюції закликає уряд "переглянути, разом з європейськими партнерами, продовження руху Туреччини до членства в ЄС - з огляду на доведену роль Туреччини у цьому конфлікті".

Наступні пункти закликають уряд "підтриверджувати фундаментальні цінності ЄС, що грунтуються на захисті прав людини та фундаментальних свобод" та захищати християнські громади, які є меншістю і перебувають під загрозою у Європі, на Сході та у світі.

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Схвалена резолюція має рекомендаційний характер.

Нагадаємо, 25 листопада Сенат Франції схвалив схожу резолюцію із закликом "визнати Нагірно-Карабахську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру".

В МЗС Франції після цього заявили, що країна не планує визнавати Нагірний Карабах.

Франція, разом із США та Росією, є учасницею Мінської групи ОБСЄ, що опікується врегулюванням конфлікту у Карабаху.