Эрдоган назвал Макрона "бременем" для Франции и надеется, что от него избавятся

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется, что Франция скоро избавится от президента Эммануэля Макрона, назвав его обузой для страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Макрон - обуза для Франции. Макрон и Франция на самом деле переживают очень опасный период. Я надеюсь, что Франция избавится от проблемы Макрона как можно скорее", - сказал Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.

Отношения между Турцией и Францией были особенно напряженными в последние месяцы из-за разногласий в политике по Сирии и публикации во Франции карикатур на пророка Мухаммеда.

Анкара и Париж также обменялись обвинениями в связи с их ролью в Нагорно-карабахском конфликте.

Напомним, 24 октября Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.

Франция после этого отозвала своего посла в Турции для консультаций.