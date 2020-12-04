В Італії через карантин традиційну ходу зі статуєю покровительки міста "провели" у повітрі

Місто Рієті у центральній Італії через карантинні обмеження змінило традиційну ходу до дня міста - статую святої-покровительки підняли у повітря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

4 грудня Рієті традиційно проводить великий фестиваль, на яку з’їздяться люди з інших міст Італії та навіть інших країн.

Частиною святкування є хода, у якій "бере участь" статуя Св. Барбари - покровительки міста і пожежної служби.

Цього року святкування довелося скасувати через епідемію, але місцеві пожежники вигадали спосіб змінити захід - статую Св. Барбари прикріпили до гелікоптера та пронесли над містом.

La processione quest’anno è stata sul cielo sopra #Rieti. #COVIDー19 non consente la sfilata della nostra Santa Barbara per le vie della città, così ci pensa il Drago dei #vigilidelfuoco a mantenere la tradizione pic.twitter.com/8dcfXzEqWJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 4, 2020

"Коронавірус не дозволяє нам провести ходу Св. Барбари на вулицях міста, але потрібно зберегти традицію", - підписали пожежники опубліковане відео.

Нагадаємо, 3 грудня в Італії повідомили про рекордні 993 смерті у зв’язку з коронавірусом - ще жодного разу від початку епідемії, навіть під час складної для країни першої хвилі, кількість загиблих не була настільки високою.

Уряд вирішив заборонити поїздки між регіонами у період різдвяних свят, щоб запобігти новим зараженням.