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В Італії через карантин традиційну ходу зі статуєю покровительки міста "провели" у повітрі

П'ятниця, 4 грудня 2020, 16:41

Місто Рієті у центральній Італії через карантинні обмеження змінило традиційну ходу до дня міста - статую святої-покровительки підняли у повітря. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

4 грудня Рієті традиційно проводить великий фестиваль, на яку з’їздяться люди з інших міст Італії та навіть інших країн. 

Частиною святкування є хода, у якій "бере участь" статуя Св. Барбари - покровительки міста і пожежної служби. 

Цього року святкування довелося скасувати через епідемію, але місцеві пожежники вигадали спосіб змінити захід - статую Св. Барбари прикріпили до гелікоптера та пронесли над містом. 

"Коронавірус не дозволяє нам провести ходу Св. Барбари на вулицях міста, але потрібно зберегти традицію", - підписали пожежники опубліковане відео. 

Нагадаємо, 3 грудня в Італії повідомили про рекордні 993 смерті у зв’язку з коронавірусом - ще жодного разу від початку епідемії, навіть під час складної для країни першої хвилі, кількість загиблих не була настільки високою.

Уряд вирішив заборонити поїздки між регіонами у період різдвяних свят, щоб запобігти новим зараженням. 

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