В Италии из-за эпидемии традиционное шествие со статуей покровительницы города "провели" в воздухе

Город Риети в центральной Италии из-за карантина изменил традиционное шествие ко дню города - статую святой-покровительницы подняли в воздух на вертолете.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

4 декабря Риети традиционно проводит большой фестиваль, на который съезжаются люди из других городов Италии и даже других стран.

Частью празднования является шествие, в котором "участвует" статуя Св. Барбары - покровительницы города и пожарной службы.

В этом году празднование пришлось отменить из-за эпидемии, но местные пожарные придумали способ изменить мероприятие - статую Св. Барбары прикрепили к вертолету и пронесли над городом.

La processione quest’anno è stata sul cielo sopra #Rieti. #COVIDー19 non consente la sfilata della nostra Santa Barbara per le vie della città, così ci pensa il Drago dei #vigilidelfuoco a mantenere la tradizione pic.twitter.com/8dcfXzEqWJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 4, 2020

"Коронавирус не позволяет нам провести шествие Св. Барбары на улицах города, но нужно сохранить традицию", - подписали пожарные опубликованное видео.

Напомним, 3 декабря в Италии сообщили о рекордных 993 смертях от коронавируса. Еще ни разу с начала эпидемии, даже во время сложной для страны первой волны, количество погибших не была настолько высоким.

Правительство решило запретить поездки между регионами в период рождественских праздников, чтобы предотвратить новые заражения.