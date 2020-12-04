Чехія планує відмовитися від вугілля до 2038 року

Чехія має намір відмовитися від використання вугілля до 2038 року.

Таке рішення ухвалила урядова вугільна комісія у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністр промисловості Карел Гавлічек, представляючи рішення, назвав дату компромісною. Він зазначив, що "останнє слово буде за урядом, якому комісія ще в цьому році запропонує "вихід з вугілля" в 2038 році.

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Екологи закликали до більш ранньої відмови від викопного палива, а лікарі попереджали про наслідки тривалого забруднення повітря від вугільних електростанцій.

У минулому році 49% електроенергії у Чехії було вироблено з вугілля.

Вугілля планують замінити поновлюваними джерелами енергії, а також існуючими і новими ядерними реакторами.

"У нас є чітка дорожня карта для розширення ядерної енергетики", - сказав міністр Гавлічек.

Критики енергетичної політики уряду зазначають, що Чехія щорічно експортує велику кількість електроенергії.

Вугільна комісія була створена в липні 2019 року, вона включає представників міністерств, парламенту, промисловості, бізнесу, регіонів і екологічних асоціацій.