Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На доме в Брюсселе, где на гей-оргии задержали венгерского депутата, установили памятную доску

Оппозиционные партии Молдовы вышли на совместный митинг против власти Додона

Brexit: Лондон и Брюссель возобновляют переговоры в последней попытке достичь соглашения

Украина готова увеличить свой вклад в операции НАТО - министр






Чехия планирует отказаться от угля до 2038 года

Пятница, 4 декабря 2020, 16:58

Чехия намерена отказаться от использования угля до 2038 года.

Такое решение приняла правительственная угольная комиссия в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр промышленности Карел Гавличек, представляя решение, назвал дату компромиссной. Он отметил, что "последнее слово будет за правительством, которому комиссия еще в этом году предложит "выход из угля" в 2038 году.

Читайте также
В Польше договорились о закрытии последней угольной шахты в 2049 году

Экологи призвали к более раннему отказу от ископаемого топлива, а врачи предупреждали о последствиях загрязнения воздуха от угольных электростанций.

В прошлом году 49% электроэнергии в Чехии было произведено из угля.

Уголь планируют заменить возобновляемыми источниками энергии, а также существующими и новыми ядерными реакторами.

"У нас есть четкая дорожная карта для расширения ядерной энергетики", - сказал министр Гавличек.

Критики энергетической политики правительства отмечают, что Чехия ежегодно экспортирует большое количество электроэнергии.

Угольная комиссия была создана в июле 2019 года, она включает представителей министерств, парламента, промышленности, бизнеса, регионов и экологических ассоциаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Энергетика
powered by lun.ua