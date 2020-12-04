Чехия планирует отказаться от угля до 2038 года

Чехия намерена отказаться от использования угля до 2038 года.

Такое решение приняла правительственная угольная комиссия в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр промышленности Карел Гавличек, представляя решение, назвал дату компромиссной. Он отметил, что "последнее слово будет за правительством, которому комиссия еще в этом году предложит "выход из угля" в 2038 году.

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Экологи призвали к более раннему отказу от ископаемого топлива, а врачи предупреждали о последствиях загрязнения воздуха от угольных электростанций.

В прошлом году 49% электроэнергии в Чехии было произведено из угля.

Уголь планируют заменить возобновляемыми источниками энергии, а также существующими и новыми ядерными реакторами.

"У нас есть четкая дорожная карта для расширения ядерной энергетики", - сказал министр Гавличек.

Критики энергетической политики правительства отмечают, что Чехия ежегодно экспортирует большое количество электроэнергии.

Угольная комиссия была создана в июле 2019 года, она включает представителей министерств, парламента, промышленности, бизнеса, регионов и экологических ассоциаций.