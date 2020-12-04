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Рада ЄС затвердить механізм санкцій Євросоюзу за порушення прав людини 7 грудня - ЗМІ

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:07

Міністри закордонних справ країн ЄС 7 грудня мають затвердити санкційний механізм ЄС за порушення прав людини.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам на умовах анонімності повідомив один з топ-посадовців ЄС.

"Ми очікуємо, що Рада схвалить рамковий санкційний механізм щодо порушень прав людини. Це стане нашим інструментом захисту прав людини у всьому світі", - зазначив він.

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За словами джерела, санкції наберуть чинності до 10 грудня - Дня прав людини.  

2 грудня кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомляв, що посли ЄС вже дали "зелене світло" санкційному режиму ЄС щодо прав людини і він має почати діяти з 10 грудня. 

У жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США. 

Новий санкційний механізм має прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. 

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд.

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