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Совет ЕС утвердит механизм санкций за нарушения прав человека 7 декабря - СМИ

Пятница, 4 декабря 2020, 17:07

Министры иностранных дел стран ЕС 7 декабря должны утвердить санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам на условиях анонимности сообщил один из топ-чиновников ЕС.

"Мы ожидаем, что Совет одобрит рамочный санкционный механизм нарушений прав человека. Это будет нашим инструментом защиты прав человека во всем мире", - отметил он.

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По словам источника, санкции вступят в силу 10 декабря - в День прав человека.

2 декабря корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщал, что послы ЕС уже дали "зеленый свет" санкционному режиму ЕС по правам человека и он должен начать действовать с 10 декабря.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, по примеру Акта Магнитского в США.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире. Он предусматривает такие меры как замораживание активов и запрет на въезд.

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