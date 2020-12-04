Совет ЕС утвердит механизм санкций за нарушения прав человека 7 декабря - СМИ

Министры иностранных дел стран ЕС 7 декабря должны утвердить санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам на условиях анонимности сообщил один из топ-чиновников ЕС.

"Мы ожидаем, что Совет одобрит рамочный санкционный механизм нарушений прав человека. Это будет нашим инструментом защиты прав человека во всем мире", - отметил он.

По словам источника, санкции вступят в силу 10 декабря - в День прав человека.

2 декабря корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщал, что послы ЕС уже дали "зеленый свет" санкционному режиму ЕС по правам человека и он должен начать действовать с 10 декабря.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, по примеру Акта Магнитского в США.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире. Он предусматривает такие меры как замораживание активов и запрет на въезд.