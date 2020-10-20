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Єврокомісія внесла пропозицію про майбутній "список Магнітського" ЄС

Вівторок, 20 жовтня 2020, 09:58

Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США. 

Як пише "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми повинні захищати права і свободи людини, коли їх атакують, коли б’ють та ув’язнюють мирних протестувальників, а опозиція зазнає утисків. Сьогодні ми вносимо пропозицію про санкційний режим ЄС для реагування на глобальні порушення прав людини, який дозволить нам запроваджувати санкції проти тих, хто їх скоює", - заявила вона.

Документ, внесений Єврокомісією - один із низки необхідних процедурних кроків. Він доповнює пропозицію, внесену високим представником ЄС Жозепом Боррелем, та передбачає подальше погодження Радою ЄС.

Передбачається, що новий санкційний механізм допоможе прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. 

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд. 

У пропозиції вперше з’явилася норма про нагляд Єврокомісії за дотриманням вимоги про заборону на в’їзд особам, до яких застосували санкції.

Як повідомлялося раніше, у ЄС триває обговорення глобального санкційного режиму, який має стати еквівалентом "закону Магнітського" у США, і його хочуть запровадити "якомога швидше".

У Єврокомісії не виключають, що він може отримати ім'я російського опозиціонера Алєксєя Навального. Спершу така пропозиція пролунала від Жозепа Борреля. 

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Єврокомісія
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