Єврокомісія внесла пропозицію про майбутній "список Магнітського" ЄС

Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США.

Як пише "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми повинні захищати права і свободи людини, коли їх атакують, коли б’ють та ув’язнюють мирних протестувальників, а опозиція зазнає утисків. Сьогодні ми вносимо пропозицію про санкційний режим ЄС для реагування на глобальні порушення прав людини, який дозволить нам запроваджувати санкції проти тих, хто їх скоює", - заявила вона.

