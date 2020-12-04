Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На будинку в Брюсселі, де на гей-оргії затримали угорського депутата, встановили пам’ятну дошку

Опозиційні партії Молдови вийшли на спільний мітинг проти влади Додона

Brexit: Лондон і Брюссель відновлюють переговори в останній спробі досягти угоди

Україна готова збільшити свій внесок в операції НАТО – міністр






Список "червоних" країн для українців скоротився до 36

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:28

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 4 грудня доступний на сайті МОЗ.

Кількість "червоних" країн скоротилась до 36, тоді як минулого тижня складала 38, позаминулого - 44.

Читайте також
МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні (493,9). Минулого тижня цей показник для України складав 392,6.

До "червоної" зони, серед інших, увійшли КНДР, Румунія, Чехія, Вірменія, Болгарія, Італія, Польща, Швейцарія, Португалія, Швеція, Угорщина, США, Австрія, Словенія, Литва, Хорватія, Чорногорія, Люксембург, Сербія та Грузія.

Всього у списку - 194 держави.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Карантин Коронавірус
powered by lun.ua