ЄСПЛ розповів, що буде далі після об'єднання трьох справ проти РФ щодо Донбасу

ЄСПЛ 4 грудня підтвердив об’єднання трьох справ проти Росії щодо подій на Донбасі і розповів, що буде далі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пресслужбі суду, підтвердили, що 27 листопада Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії (справа 8019/16) дві інші міждержавні справи - Україна проти Росії no. 43800/14 щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни, а також справу Нідерланди проти Росії no. 28525/20, яка стосується збиття MH17.

Тоді в Мін’юсті заявили, що це рішення може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому.

У п’ятницю суд пояснив, що це рішення було прийнято відповідно до Регламенту Суду "в інтересах ефективного здійснення правосуддя".

Суд зазначив, що найближчим часом визначить подальшу процедуру по справі.

Тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії nos. 43800/14, 8019/16 і 28525/20.

В ЄСПЛ підкреслили, що окрім цієї об'єднаної справи зараз в Суді знаходяться ще три міждержавні скарги і понад 7000 індивідуальних скарг, що стосуються подій в Криму, на сході України і в Азовському морі.