В Естонії новий максимум інфікованих, почали діяти додаткові обмеження

В Естонії з суботи почали діяти нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Для торгових залів і приміщень загального користування в магазинах, а також торгових залів підприємств сфери послуг вводиться вимога заповнюваності не більше 50% від загальної місткості приміщення.

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Крім того, в цих приміщеннях вводиться правило "2+2", тобто люди можуть перебувати поруч один з одним групами не більше двох осіб, підтримуючи відстань мінімум двох метрів між двома людьми або групами.

Підприємства громадського харчування, розважальні заклади, а також місця проведення публічних заходів, у яких немає стаціонарних сидячих місць, повинні будуть відкриватися не раніше 6 ранку і закриватися не пізніше 22 години вечора (попереднє обмеження діяло з півночі).

При цьому в розважальних закладах і на публічних заходах без стаціонарних сидячих місць зможуть одночасно присутні не більше 250 осіб.

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Кінотеатри, театри і концертні зали зможуть продовжувати роботу на колишніх умовах до 22:00. При цьому в залах з сидячими місцями дозволяється закінчення кіносеансів та уявлень після 22:00.

У заходах на свіжому повітрі зможуть брати участь до 500 осіб, якщо вони займають не більше половини виділеної під захід території.

Підприємства громадського харчування як і раніше зможуть продавати їжу на винос або з кур'єрською доставкою.

Ні в одному з перерахованих вище місць не дозволяється проводити закриті вечірки.

Крім того, зберігається дія раніше введених обмежень, таких як обов'язкове носіння масок в публічних місцях і забезпечення відвідувачів засобами для дезінфекції рук.

За останню добу в Естонії виявили 561 випадок коронавірусу і це новий щоденний максимум з початку пандемії. Кумулятивна захворюваність за останні 14 днів зросла до 385,64 випадків на 100 000 населення.