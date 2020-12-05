В Эстонии новый максимум инфицированных, введены дополнительные ограничения

В Эстонии с субботы начали действовать новые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Для торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также торговых залов предприятий сферы услуг вводится требование 50%-й заполняемости от общей вместимости помещения.

Кроме того, в этих помещениях вводится правило "2+2", то есть люди могут находиться рядом друг с другом группами не более двух человек, поддерживая дистанцию не менее двух метров между двумя людьми или группами.

Предприятия общественного питания, развлекательные заведения, а также места проведения публичных мероприятий, в которых нет стационарных сидячих мест, должны будут открываться не ранее 6 утра и закрываться не позднее 22 часов вечера (прежнее ограничение действовало с полуночи).

При этом в развлекательных учреждениях и на публичных мероприятиях без стационарных сидячих мест смогут одновременно присутствовать не более 250 человек.

Кинотеатры, театры и концертные залы смогут продолжать работу на прежних условиях до 22:00. При этом в залах с сидячими местами разрешается окончание киносеансов и представлений после 22:00.

В мероприятиях на свежем воздухе смогут участвовать до 500 человек, если они занимают не больше половины выделенной под мероприятие территории.

Предприятия общественного питания по-прежнему смогут продавать еду на вынос или с курьерской доставкой.

Ни в одном из вышеперечисленных мест также не разрешается проводить закрытые вечеринки.

Кроме того, сохраняется действие ранее введенных ограничений, таких как обязательное ношение масок в публичных местах и обеспечение посетителей средствами для дезинфекции рук.

За последние сутки в Эстонии подтвердили 561 случай коронавируса и это новый ежедневный максимум с начала пандемии. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней выросла до 385,64 случаев на 100 000 населения.