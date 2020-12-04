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Прем’єр Естонії самоізолювався після контакту з коронахворим

П'ятниця, 4 грудня 2020, 12:58

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас повідомив, що контактував з інфікованим коронавірусом, тому залишатиметься в самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У п'ятницю, 4 грудня, під час візиту в Іда-Вірумаа Юрі Ратас дізнався, що контактував з зараженим коронавірусом.

"Тільки що дізнався, що 2 грудня ввечері зустрічався з людиною, яка в п'ятницю дізналася, що у неї діагностували Covid-19", - зазначив прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр проконсультувався зі співробітниками Департаменту здоров'я і вирішив залишатися в самоізоляції.

"Я негайно перерву візит і поїду здавати тест, щоб переконатися, що після моїх сьогоднішніх зустрічей не заразилися інші. Після цього я залишуся на самоізоляції і буду слідувати подальшим інструкціям Департаменту здоров'я", - зазначив Ратас.

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