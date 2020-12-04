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В Естонії слідом за прем’єром на самоізоляцію пішла президентка

П'ятниця, 4 грудня 2020, 20:41

Президентка Естонії Керсти Кальюлайд у п’ятницю слідом за прем’єр-міністром країни вирушила на самоізоляцію. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Кальюлайд написала в соціальних мережах, що дізналась у п’ятницю про минулий контакт з людиною, в якої пізніше був діагностований коронавірус. З цією особою президентка контактувала у вівторок.

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"Я перебуваю в самоізоляції відповідно до інструкцій Департаменту здоров'я, і ​​всі фізичні зустрічі, заплановані на цей і наступний тиждень, на жаль, мають бути скасовані", - написала вона.

Кальюлайд запевнила, що почувається добре, вже здала тест на COVID-19 і результат виявився негативним.

У середу, 2 грудня, президентка Естонії перебувала з робочим візитом в Італії, де зустрілася з президентом Італії Серджо Маттареллою і прем'єр-міністром Джузеппе Конте. 

Раніше в першій половині дня п’ятниці прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що він іде на самоізоляцію через близький контакт із зараженим коронавірусом.

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