Громадянину Чехії змінили вирок за участь у боях на Донбасі: 3 роки тюрми замість умовного

Празький Верховний суд змінив вирок для громадянина Чехії Павла Кафку за участь у збройному конфлікті на території України з умовного на реальний термін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

У липні цього року крайовий суд міста Ческе Будєйовіце засудив Кафку за "участь в організованому злочинному угрупованні до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції.

Павел Кафка на Донбасі (на фото - зліва)

"І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей "рускій мір" був того вартий", - написав Перебийніс.

27-річний чоловік у 2015 і 2016 роках служив в лавах армії так званої "ДНР". За даними звинувачення, Кафка пройшов спеціальну підготовку в танковому підрозділі, а пізніше служив в якості стрілка і водія. Спочатку обвинувачення вимагало засудити Кафку до 12 років позбавлення волі за тероризм.

Кафка не визнав себе винним в участі в збройному конфлікті на боці бойовиків і заявляв, що відправився на Донбас з метою надання допомоги людям без даху над головою або роботи в лікарні.

"Цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі – важливий прецедент. Досі це були або умовні вироки (як проти Еріка Ешту), або заочні (як у випадку з О.Грундом), або проти іноземців (громадянин Білорусі А.Фадєєв). Таких "героїв" у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі", - зазначив посол.