Громадянина Чехії засудили на 3 роки умовно за участь у бойових діях на Донбасі

Суд міста Чеське Будейовіце засудив громадянина Чехії Павла Кафку за участь у збройному конфлікті на території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Czech Radio.

27-річний чоловік у 2015 і 2016 роках служив в лавах армії так званої "ДНР". За даними звинувачення, Кафка пройшов спеціальну підготовку в танковому підрозділі, а пізніше служив в якості стрілка і водія. Спочатку обвинувачення вимагало засудити Кафку до 12 років позбавлення волі за тероризм.

Кафка не визнав себе винним в участі в збройному конфлікті на боці бойовиків і заявляв, що відправився на Донбас з метою надання допомоги людям без даху над головою або роботи в лікарні.

Суддя, однак, звернула увагу на те, що гуманітарна допомога в зоні військового конфлікту надавалася. Наприклад, там працювала чеська організація "Людина в біді".

Кафка був одним із двох підозрюваних, яким у травні прокурор міста Праги висунув обвинувачення в участі у бойових діях проти України на Донбасі.

Другим підозрюваним є громадянин Білорусі, що постійно проживає в Чехії. Наразі він перебуває у в’язниці через завдання тяжких тілесних ушкоджень. Його справу розглядатиме суд Праги.

Нагадаємо, у 2019 році військовослужбовця збройних сил Чехії засудили за звинуваченням в тероризмі за участь у бойових діях на боці російських окупантів на тимчасово окупованій території України.

Суд засудив Еріка Ешту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасував його військове звання, що означало фактичне завершення кар’єри в чеській армії.

Прокуратура стверджувала, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

Ешту заявив, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять.

Суд виніс умовний вирок, вважаючи, що участь Ешту у конкретному терористичному акті не було доведено.