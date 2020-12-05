ЕС пока не планирует экстренного саммита по Brexit

В Брюсселе пока не планируют проведение экстренного саммита по вопросу Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель ЕС заявил в субботу, что на данном этапе не планируется экстренный саммит лидеров Европейского союза по Brexit, добавив, что на 10-11 декабря уже запланировано заседание.

Накануне стало известно, что Европейский союз и Великобритания приостановили переговоры по торговому соглашению после Brexit за три недели до того, как Лондон окончательно выйдет из блока.

Британия официально вышла из блока в конце января, но все еще находится на едином рынке ЕС до 31 декабря. Если к этому крайнему сроку не будет заключена сделка, будут повторно введены самые суровые тарифы и обременительные таможенные проверки, что приведет к экономическому хаосу.

Помимо заключения соглашения, еще необходимо время для ратификации документа в Британии и ЕС.

Напомним, в британском правительстве заявили, что переговоры по торговому соглашению с ЕС сделали внезапный шаг назад из-за новых требований Брюсселя.