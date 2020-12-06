У Румунії проходять парламентські вибори

У Румунії в неділю відбуваються вибори до парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Голосування розпочалося о 7 ранку за місцевим часом і триватиме до 21.00, після чого будуть оприлюднені результати екзот-полів.

Щоб запобігти поширенню нового коронавірусу, влада вжила ряд заходів, дійсних для виборців і членів виборчих дільниць. Заходи включають в себе носіння маски, дезінфекцію рук і предметів, що використовуються в процесі голосування, а також дистанціювання.

Нещодавнє опитування громадської думки, опубліковане інститутом IMAS, показало, що його Націонал-ліберальна партія прем’єра Людовика Орбана набирає 28 відсотків голосів, випереджаючи основну опозиційну Соціал-демократичну партію (СДП) з 23 відсотками.

Варто зазначити, що націонал-ліберали користуються підтримкою чинного президента Клауса Йоганніса.

Нещодавно сформований правоцентристський альянс USR-Plus, за прогнозами, набере 18% голосів, що зміцнить їх зростаючий вплив в румунській політиці.

Очікується, що вірус і поширене розчарування в політиці чинитимуть тиск на явку виборців, яка, як очікується, не перевищить 40%.