Україна готова збільшити свій внесок в операції НАТО – міністр

Міністр оборони Андрій Таран заявив про готовність України збільшити національний внесок в операції Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Урядовому кур’єру", передає "Європейська правда".

"Ми готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО, направити до роботи у структурах Альянсу додатковий військовий та цивільний персонал, розпочати виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, застосовуючи автоматизовані системи" - сказав міністр.

Він нагадав, що на сьогодні Україна має достатньо розвинену співпрацю з Альянсом.

"Проте з урахуванням визначеної стратегічної мети плануємо розпочати інтенсивніший етап наших відносин з НАТО. Певним чином цьому сприяє отриманий Україною у червні цього року статус партнера з розширеними можливостями" - заявив Таран.

За його словами, цей статус відкриває нові перспективи й надає додаткові переваги партнерства з Альянсом.

"Зокрема це стосується: нових форматів політичних консультацій з безпекових питань, зокрема доступу до механізму кризових консультацій та оперативного планування на його ранніх стадіях; розширеного доступу до програм взаємосумісності й навчань, серед іншого до навчань за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору; більших можливостей проходження служби представниками Збройних сил України на посадах у багатонаціональних органах військового управління Альянсу; обміну розвідувальною інформацією та даними про повітряну обстановку" - пояснив він.

Як повідомлялося, Міністерство оборони сподівається, що рішення про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО може бути прийняте на саміті Альянсу у 2021 році.

Нагадаємо, НАТО серйозно розглядає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили численні джерела у Києві, Тбілісі та Брюсселі.

Детальніше про це читайте у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі".