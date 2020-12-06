Украина готова увеличить свой вклад в операции НАТО - министр

Министр обороны Андрей Таран заявил о готовности Украины увеличить национальный вклад в операции Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью "Урядовому курьеру", передает "Европейская правда".

"Мы готовы увеличить национальные вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, применяя автоматизированные системы" - сказал министр.

Он напомнил, что на сегодня Украина имеет достаточно развитое сотрудничество с Альянсом.

"Однако с учетом определенной стратегической цели планируем начать более интенсивный этап наших отношений с НАТО. Определенным образом этому способствует полученный Украиной в июне этого года статус партнера с расширенными возможностями" - заявил Таран.

По его словам, этот статус открывает новые перспективы и предоставляет дополнительные преимущества партнерства с Альянсом.

"В частности это касается: новых форматов политических консультаций по вопросам безопасности, в частности доступа к механизму кризисных консультаций и оперативного планирования на его ранних стадиях; расширенного доступа к программам взаимосовместимости и учений, среди прочего учений по тематике статьи 5 Североатлантического договора; больших возможностей прохождения службы представителями Вооруженных сил Украины на должностях в многонациональных органах военного управления Альянса; обмена разведывательной информацией и данными о воздушной обстановке", - пояснил он.

Как сообщалось, Министерство обороны надеется, что решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО может быть принято на саммите Альянса в 2021 году.