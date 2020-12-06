120-й день протестів у Білорусі: у Мінську і інших містах затримали більше 40 людей

У Білорусі в неділю проходять "дворові марші" протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства силовиків, силовики проводять затримання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

З самого ранку до Мінська виїхала спецтехніка і силовики.

З 11 години ранку в різних містах Білорусі почалися проблеми з доступом в Телеграм.

Спочатку в Мінську закрили центральні станції метро і оточили стелу і Жовтневу площу, але скоро оточення зняли, а метро запрацювало.

У багатьох районах Мінська люди вийшли на дворові. Силовики, які з ранку чергували в різних районах, почали розганяти і затримувати протестувальників і навіть звичайних перехожих.

Протести і затримання відбулися і в інших містах Білорусі.

Правозахисний центр "Весна"станом на 15.15 зібрав прізвища понад 40 затриманих під час розгонів мирних походів у Мінську та регіонах Білорусі, де люди вийшли на чергові марші протесту проти сфальсифікованих виборів президента та насильства під загальною назвою"Марш свободи". Серед затриманих активісти і журналісти.