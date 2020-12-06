Баварія скасувала послаблення коронавірусних обмежень на Новий рік

У німецькій землі Баварія старші школярі будуть навчатися дистанційно, а заплановане пом'якшення правил святкування Нового року було скасовано через відсутність зменшення числа нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Прем'єр-міністр землі Маркус Зедер заявив у неділю, що на Новий Рік існуючі обмеження, які передбачають можливість зустрічей до 5 людей з двох сімей, залишаться в силі. Ліміт буде збільшено тільки до 10 осіб на різдвяний період з 23 по 26 грудня.

Зедер сказав, що починаючи з восьмого класу класи будуть розділені, і групи будуть по черзі відвідувати школу або навчатися дистанційно. Якщо число нових інфекцій протягом семи днів перевищить 200 на 100 000 жителів, то всі студенти цієї вікової групи будуть навчатися дистанційно, додав він.

Нові правила вступають в силу в середу.

Баварія входить до числа німецьких земель з найвищим числом нових інфекцій - 175 на 100 000 жителів протягом семи днів. Східна земля Саксонія очолює список з 301, за нею слідує Берлін з 182.