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ЄС наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій щодо Білорусі – ЗМІ






ЄС наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій щодо Білорусі – ЗМІ

Понеділок, 7 грудня 2020, 11:01

Європейський союз наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Про це від власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі має бути завершений наступного тижня. У списку близько 40 імен - в основному фізичні особи, але також і деякі юридичні особи" - написав він у Twitter.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі проти самопроголошеного президента Лукашенка

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська раніше анонсувала, що країни ЄС готуються розширити перелік санкцій до понад 200 імен.

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. 

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Білорусь санкції
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