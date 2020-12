ЄС наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій щодо Білорусі – ЗМІ

Європейський союз наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Про це від власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі має бути завершений наступного тижня. У списку близько 40 імен - в основному фізичні особи, але також і деякі юридичні особи" - написав він у Twitter.

the EU's third package of sanctions against #Belarus should be finalized next week. +/- 40 names - mainly individuals but also some entities.