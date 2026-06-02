Посол Британії після нічного обстрілу Києва: "Ми залишаємося"

Посол Британії в Україні Ніл Кромптон після чергового масованого удару РФ по українській столиці запевнив, що це не вплине на присутність британських дипломатів у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на офіційних сторінках посольства у соцмережах.

Посол зазначив, що вночі 2 червня Росія знову завдала масованих ударів по українських містах.

"Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів. Кількість загиблих зростає, понад 100 людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду – багато роботи, щоб допомогти нашим українським друзям", – заявив Ніл Кромптон.

💬 Ще одна жахлива ніч для багатьох мирних українців: міста знову під атаками. Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів.



Кількість загиблих зростає, понад сто людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду багато роботи, щоб допомогти нашим 🇺🇦 друзям. https://t.co/ytrieILGe0 – UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 2, 2026

Відреагував також міністр оборони Британії Джон Гілі, назвавши російські удари шокуючими.

"Мої думки – з усіма загиблими й пораненими. Путін у відчаї продовжує свій звірячий натиск у той час, як Україна завдає Росії тяжких втрат на полі бою. Британія рішуче підтримує Україну", – заявив він.

Putin’s indiscriminate attacks on Ukraine overnight are shocking. My thoughts are with all those killed and injured.



In his desperation, Putin is continuing his brutal onslaught as Ukraine inflicts a heavy price on Russia on the battlefield.



The UK will stand firm with Ukraine. – John Healey (@JohnHealey_MP) June 2, 2026

Офіційний Париж також опублікував заяву у зв’язку з нічними ударами Росії, зазначивши, що вони вкотре демонструють тотальну зневагу Москви до зусиль задля встановлення миру.

Нагадаємо, раніше низка європейських столиць засудили погрози Москви новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю, та у зв’язку з цим викликали російських послів у своїх країнах.

До Дня Києва посольства Німеччини, Британії та Франції зняли відео-присвяту українській столиці, виконавши пісню "Києве мій".