Посол Британії після нічного обстрілу Києва: "Ми залишаємося"
Посол Британії в Україні Ніл Кромптон після чергового масованого удару РФ по українській столиці запевнив, що це не вплине на присутність британських дипломатів у Києві.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на офіційних сторінках посольства у соцмережах.
Посол зазначив, що вночі 2 червня Росія знову завдала масованих ударів по українських містах.
"Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів. Кількість загиблих зростає, понад 100 людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду – багато роботи, щоб допомогти нашим українським друзям", – заявив Ніл Кромптон.
💬 Ще одна жахлива ніч для багатьох мирних українців: міста знову під атаками. Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів.– UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 2, 2026
Відреагував також міністр оборони Британії Джон Гілі, назвавши російські удари шокуючими.
"Мої думки – з усіма загиблими й пораненими. Путін у відчаї продовжує свій звірячий натиск у той час, як Україна завдає Росії тяжких втрат на полі бою. Британія рішуче підтримує Україну", – заявив він.
Putin’s indiscriminate attacks on Ukraine overnight are shocking. My thoughts are with all those killed and injured.– John Healey (@JohnHealey_MP) June 2, 2026
In his desperation, Putin is continuing his brutal onslaught as Ukraine inflicts a heavy price on Russia on the battlefield.
The UK will stand firm with Ukraine.
Офіційний Париж також опублікував заяву у зв’язку з нічними ударами Росії, зазначивши, що вони вкотре демонструють тотальну зневагу Москви до зусиль задля встановлення миру.
Нагадаємо, раніше низка європейських столиць засудили погрози Москви новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю, та у зв’язку з цим викликали російських послів у своїх країнах.
До Дня Києва посольства Німеччини, Британії та Франції зняли відео-присвяту українській столиці, виконавши пісню "Києве мій".