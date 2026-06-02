Посол Британії після нічного обстрілу Києва: "Ми залишаємося"

Новини — Вівторок, 2 червня 2026, 16:26 — Марія Ємець

Посол Британії в Україні Ніл Кромптон після чергового масованого удару РФ по українській столиці запевнив, що це не вплине на присутність британських дипломатів у Києві. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на офіційних сторінках посольства у соцмережах. 

Посол зазначив, що вночі 2 червня Росія знову завдала масованих ударів по українських містах.

"Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів. Кількість загиблих зростає, понад 100 людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду – багато роботи, щоб допомогти нашим українським друзям", – заявив Ніл Кромптон. 

Відреагував також міністр оборони Британії Джон Гілі, назвавши російські удари шокуючими. 

"Мої думки – з усіма загиблими й пораненими. Путін у відчаї продовжує свій звірячий натиск у той час, як Україна завдає Росії тяжких втрат на полі бою. Британія рішуче підтримує Україну", – заявив він.  

Офіційний Париж також опублікував заяву у зв’язку з нічними ударами Росії, зазначивши, що вони вкотре демонструють тотальну зневагу Москви до зусиль задля встановлення миру. 

Нагадаємо, раніше низка європейських столиць засудили погрози Москви новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю, та у зв’язку з цим викликали російських послів у своїх країнах. 

До Дня Києва посольства Німеччини, Британії та Франції зняли відео-присвяту українській столиці, виконавши пісню "Києве мій". 

Велика Британія Війна з РФ
