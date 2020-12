ЕС на следующей неделе завершит работу над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси - СМИ

Европейский Союз на следующей неделе завершит работу над третьим пакетом санкций против режима Александра Лукашенко.

Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть завершен на следующей неделе. В списке около 40 имен - в основном физические лица, но также и некоторые юридические лица", - написал он в Twitter.

the EU's third package of sanctions against #Belarus should be finalized next week. +/- 40 names - mainly individuals but also some entities.