У Берліні – серйозна аварія за участю трамвая, 20 постраждалих

У східній частині Берліна зійшов з рейок трамвай, постраждали 20 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Частина трамвая в районі Ліхтенберг, ймовірно, зіткнулася з опорою лінії електропередачі під час проходження повороту. Удар розтрощив правий бік трамвая, повідомив речник пожежної служби. Останній вагон потім зійшов з рейок.

За даними пожежної служби, 20 осіб отримали поранення, троє з них – серйозні. Частина з 17 пасажирів, які отримали легкі поранення, також будуть лікуватися в лікарнях.

Як стверджують у пожежній службі, на місці події працювало майже 60 співробітників. Берлінська компанія громадського транспорту (BVG) повідомила, що на місці події був присутній керівник аварійної служби, який відключив електропостачання.

Очікується, що евакуація трамвая займе деякий час. Рух трамваїв ліній M5 та M17 призупинено. Буде організовано замісне автобусне сполучення.

