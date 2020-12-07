У Брюсселі почався суд щодо терактів у 2016 році

У Брюсселі почався судовий процес щодо 13 осіб, підозрюваних у причетності до терактів, скоєних у бельгійській столиці у березні 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Судові слухання у справі відбуватимуться за зачиненими дверима протягом двох тижнів.

Засідання проходитимуть у колишній штаб-квартирі НАТО у Брюсселі із дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

Суд спершу має визначити, за якими статтями судити обвинувачуваних, що визначає, чи вони постануть перед кримінальним судом, чи судом присяжних.

Внаслідок терактів у Брюсселі 22 березня 2016 року, що сталися на станції метро Маальбек та в аеропорту Завентем, загинули 32 осіб і 340 отримали поранення.

Із 16 підозрюваних, троє померли під час скоєння терактів. Серед живих тринадцяти, які постануть перед судом - Мохамед Абріні, який ймовірно був одним із терористів-смертників, та Салах Абдеслам, якого вважають причетним до терактів 13 листопада 2015 року у Парижі.

Наступний етап судових засідань очікується у середині 2022 року. Шість осіб проходять також як підозрювані у причетності до терактів 2015 року у Парижі і спершу постануть перед судом у цій справі. У Франції суд почнеться у вересні 2021 року і триватиме пів року.