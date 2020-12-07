В Бельгии начался суд по терактам 2016 года в Брюсселе

В Бельгии начался судебный процесс в отношении 13 подозреваемых в причастности к терактам, совершенным в Брюсселе в марте 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Судебные слушания по делу будут проходить за закрытыми дверями в течение двух недель.

Заседания будут проходить в бывшей штаб-квартире НАТО в брюссельской коммуне Эвер с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Суд сначала должен определить, по каким статьям судить обвиняемых, после чего будет решено, будет их судить уголовный суд или суд присяжных.

В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016, произошедших на станции метро Маальбек и в аэропорту Завентем, погибли 32 человек и 340 получили ранения.

Из 16 подозреваемых, трое умерли во время совершения терактов. Из живых тринадцати, которые предстанут перед судом - Мохамед Абрини, который вероятно был одним из террористов-смертников, и Салах Абдеслам, которого считают причастным также к терактам 13 ноября 2015 года в Париже.

Следующий этап судебных заседаний ожидается в середине 2022 года. Шесть человек проходят также в качестве подозреваемых в причастности к терактам 2015 году в Париже и сначала предстанут перед судом по этому делу. Во Франции суд начнется в сентябре 2021 года и продлится полгода.