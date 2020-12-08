Третина німців переживає пандемію як катастрофу

Третина жителів Німеччини переживає коронавірусну кризу як катастрофу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, про це свідчить опитування, опубліковане у вівторок в Бонні для альянсу Aktion Deutschland Hilft.

Дослідження показало, що пандемія коронавірусу дає майже кожному третьому німцеві відчуття життя в умовах катастрофи або надзвичайної ситуації. Такої думки дотримуються близько 30% опитаних.

З іншого боку, 42% не вірять, що вони живуть в умовах лиха. Ще 28% не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан розраховує, що масова вакцинація від коронавірусу в країні проводитиметься не пізніше літа 2021 року. Водночас групи ризику можуть почати вакцинувати вже в січні.

Інститут Роберта Коха, що займається відстеженням розвитку епідемії у Німеччині, оприлюднив свої рекомендації щодо майбутньої вакцинації. Він пропонує першими вакцинувати мешканців та персонал будинків для літніх людей, а також людей старших 80 років.

Зараз Німеччина готує центри вакцинації по всій країні, щоб почати пропонувати щеплення, як тільки вакцина буде затверджена в ЄС.