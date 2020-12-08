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Треть немцев переживает пандемию как катастрофу

Вторник, 8 декабря 2020, 10:59

Треть жителей Германии переживает коронавирусный кризис как катастрофу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild, об этом свидетельствует опрос, опубликованный во вторник в Бонне для альянса Aktion Deutschland Hilft.

Исследование показало, что пандемия коронавируса дает почти каждому третьему немцу ощущение жизни в условиях катастрофы или чрезвычайной ситуации. Такого мнения придерживаются около 30% опрошенных.

С другой стороны, 42% не верят, что они живут в условиях катастрофы. Еще 28% не определились с ответом.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассчитывает, что массовая вакцинация от коронавируса в стране будет проводиться не позднее лета 2021 года. В то же время группы риска могут начать вакцинировать уже в январе.

Институт Роберта Коха, занимающейся отслеживанием развития эпидемии в Германии, обнародовал свои рекомендации относительно будущей вакцинации. Он предлагает первыми вакцинировать жителей и персонал домов престарелых, а также людей старше 80 лет.

Сейчас Германия готовит центры вакцинации по всей стране, чтобы начать предлагать прививки, как только вакцина будет утверждена в ЕС. 

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