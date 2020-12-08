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Партія Санду ініціює вотум недовіри уряду Молдови, якщо прем’єр сам не піде у відставку

Вівторок, 8 грудня 2020, 14:52

Партія обраної президентки Молдови Маї Санду "Дія та солідарність" ініціює вотум недовіри уряду, якщо нинішній прем’єр Іон Кіку найближчими днями сам не піде у відставку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це Мая Санду заявила у телеефірі 7 грудня. 

"Якщо найближчими днями не буде відставки уряду, то колеги з фракції PAS, імовірно, запропонують вотум недовіри. Інші партії, зокрема соціалісти, також кажуть, що хочуть дострокових виборів, тому ми пропонуємо їм найпростіше рішення", - зазначила Мая Санду.

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Як вже повідомлялося,  3 грудня парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм. 

Опозиція і обрана президентка Мая Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала громадян до протестів. На акцію також закликали вийти своїх прихильників "Наша партія", DA, PAS, Демпартія, PUN.

На акції протесту своїх прихильників 6 грудня обраний президент виступила з вимогою відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

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