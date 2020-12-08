Партия Санду инициирует вотум недоверия правительству, если премьер сам не уйдет в отставку

Партия избранного президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" инициирует вотум недоверия правительству, если нынешний премьер Ион Кику в ближайшие дни сам не уйдет в отставку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом Мая Санду заявила в телеэфире 7 декабря.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то коллеги из фракции PAS, вероятно, предложат вотум недоверия. Другие партии, в частности социалисты, также говорят, что хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем им простое решение", - отметила Мая Санду.

Как уже сообщалось, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничивало полномочия Маи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранный президент Мая Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN.

На акции протеста своих сторонников 6 декабря избранный президент призвала к отставке правительства и досрочным парламентским выборам.