У Чорногорії посилять коронавірусні обмеження

Міністерство охорони здоров’я Чорногорії схвалило нові заходи, які передбачають посилення існуючих протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Обмеження, які набувають чинності вже цієї ночі, передбачають заборону залишати житлові будівлі з 22.00 до 5.00.

Заклади харчування будуть відкриті з 7 ранку до 18.00. Супермаркети і торгові центри працюватимуть з 7.00 до 20.00.

Міжміський рух також заборонено з 22.00 п'ятниці до 5.00 понеділка.

Обов'язково правильно носити маску і дотримуватися фізичної дистанції в приміщенні і на відкритому повітрі. Масові / громадські збори, а також збори в житлових будівлях заборонені.

Також забороняється збиратися групами більше чотирьох дорослих на відкритому повітрі.

Релігійні громади зобов'язані адаптувати свою діяльність до поточної епідеміологічної ситуації, те ж саме стосується похорону і отримання співчуттів.

Раніше влада Чорногорії до 1 грудня заборонила жителям залишати місця проживання з 21.00 до 5.00, обмежила робочий час торгових точок, кафе і ресторанів до 20.00, заборонила міжміські поїздки у вихідні дні.