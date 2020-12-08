В Черногории ужесточат коронавирусные ограничения

Министерство здравоохранения Черногории одобрило новые меры, предусматривающие усиление существующих противоэпидемических мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Ограничения, которые вступают в силу уже этой ночью, предусматривают запрет покидать жилые здания с 22.00 до 5.00.

Заведения питания будут открыты с 7 утра до 18.00. Супермаркеты и торговые центры будут работать с 7.00 до 20.00.

Междугородный движение также запрещено с 22.00 пятницы до 5.00 понедельника.

Обязательно правильно носить маску и соблюдать физическую дистанцию в помещении и на открытом воздухе. Массовые / общественные собрания, а также собрания в жилых зданиях запрещены.

Также запрещается собираться группами более четырех взрослых на открытом воздухе.

Религиозные общины обязаны адаптировать свою деятельность к текущей эпидемиологической ситуации, то же самое касается похорон и получения соболезнований.

Ранее власти Черногории до 1 декабря запретили жителям покидать места жительства с 21.00 до 5.00, ограничили рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов до 20.00, запретили междугородние поездки в выходные дни.