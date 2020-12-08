Джонсон і фон дер Ляєн назвали дату зустрічі у Брюсселі для "порятунку" торгової угоди

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 грудня особисто зустрінуться у Брюсселі, щоб "врятувати" торгову угоду у зв’язку з Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Про запланований візит увечері 8 грудня майже синхронно повідомили в уряді Британії та Єврокомісії.

"Я очікую прибуття прем’єра Британії Бориса Джонсона завтра увечері. Ми продовжимо дискусії щодо угоди про партнерство", - написала Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

I look forward to welcoming UK Prime Minister @BorisJohnson tomorrow evening.



We will continue our discussion on the Partnership Agreement. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2020

Зустріч відбудеться напередодні грудневого саміту лідерів ЄС і ймовірно стане вирішальною у питанні про те, чи буде укладено нову торгову угоду між Британією та ЄС після завершення перехідного періоду Brexit 31 грудня.

Перед цим фон дер Ляєн та Джонсон неодноразово проводили телефонні розмови (останню з них - напередодні), які не допомогли вийти з "глухого кута".

Діалог переговорних команд Британії та ЄС триває майже безупинно, проте спроби домовитися "застрягли" на двох принципових питаннях - щодо риболовлі та правил конкуренції. "Вихід без угоди" означатиме повернення мит на рух товарів та прикордонних перевірок.

За інформацією анонімного джерела у дипломатичних колах, головний перемовник ЄС Мішель Барньє наразі вважає, що перемовини скоріш за все завершаться без угоди і ЄС варто готуватися до цього сценарію.

Нагадаємо, у паралельних перемовинах, що не пов’язані з торговою угодою, Британія та ЄС "в цілому" досягли згоди щодо функціонування кордону між Ірландією та Північною Ірландією після Brexit.

Зокрема, Британія погодилась прибрати зі свого законопроєкту про внутрішній ринок положення, які порушували угоду про Brexit.



