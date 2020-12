Джонсон і фон дер Ляєн назвали дату зустрічі у Брюсселі для "порятунку" торгової угоди

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 грудня особисто зустрінуться у Брюсселі, щоб "врятувати" торгову угоду у зв’язку з Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Про запланований візит увечері 8 грудня майже синхронно повідомили в уряді Британії та Єврокомісії.

"Я очікую прибуття прем’єра Британії Бориса Джонсона завтра увечері. Ми продовжимо дискусії щодо угоди про партнерство", - написала Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

I look forward to welcoming UK Prime Minister @BorisJohnson tomorrow evening.



We will continue our discussion on the Partnership Agreement.