Джонсон и фон дер Ляен назвали дату встречи в Брюсселе для "спасения" торгового соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 декабря лично встретятся в Брюсселе, чтобы "спасти" торговое соглашение в связи с Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

О запланированном визите вечером 8 декабря почти синхронно сообщили в правительстве Великобритании и Еврокомиссии.

"Я ожидаю прибытия премьера Великобритании Бориса Джонсона завтра вечером. Мы продолжим дискуссии по соглашению о партнерстве", - написала Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

I look forward to welcoming UK Prime Minister @BorisJohnson tomorrow evening.



We will continue our discussion on the Partnership Agreement.