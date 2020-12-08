Джонсон и фон дер Ляен назвали дату встречи в Брюсселе для "спасения" торгового соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 декабря лично встретятся в Брюсселе, чтобы "спасти" торговое соглашение в связи с Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

О запланированном визите вечером 8 декабря почти синхронно сообщили в правительстве Великобритании и Еврокомиссии.

"Я ожидаю прибытия премьера Великобритании Бориса Джонсона завтра вечером. Мы продолжим дискуссии по соглашению о партнерстве", - написала Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

I look forward to welcoming UK Prime Minister @BorisJohnson tomorrow evening.



We will continue our discussion on the Partnership Agreement. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2020

Встреча состоится накануне декабрьского саммита лидеров ЕС и вероятно станет решающей в вопросе о том, будет ли заключено новое торговое соглашение между Британией и ЕС после завершения переходного периода Brexit 31 декабря.

Перед этим фон дер Ляен и Джонсон неоднократно проводили телефонные разговоры (последний из них - накануне), которые закончились без прорыва в переговорах.

Диалог переговорных команд Великобритании и ЕС продолжается почти непрерывно, однако попытки договориться "застряли" на двух принципиальных вопросах - о рыбной ловле и правилах конкуренции. "Выход без соглашения" будет означать возвращение пошлин на движение товаров и пограничных проверок.

По информации анонимного источника в дипломатических кругах, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье считает, что переговоры скорее всего завершатся без соглашения и ЕС стоит готовиться к этому сценарию.

Напомним, в параллельных переговорах, не связанных с торговым соглашением, Великобритания и ЕС "в целом" достигли согласия относительно функционирования границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

В частности, Великобритания согласилась убрать из своего законопроекта о внутреннем рынке положения, которые нарушали соглашение о Brexit.