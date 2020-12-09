П’ятеро людей загинули в авіакатастрофі вертольота у французьких Альпах 

У французьких Альпах розбився вертоліт, в результаті катастрофи загинули п'ять з шести осіб, які перебували на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Літак, що належить приватній компанії, виконував рятувальну операцію, коли впав недалеко від міста Бонвіллар в районі Савойї.

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Причина аварії наразі не відома, але офіційні особи кажуть, що вертоліт міг розбитись через погані погодні умови.

Тривогу підняв пілот, якому вдалося врятуватися. Він отримав серйозні поранення.

Вертоліт належить приватній компанії Service Aérien Français, яка виконує пошуково-рятувальні операції та інші авіаперевезення по всій Франції.

Французька влада заявила, що вертоліт Eurocopter EC135 виконував тренувальний політ з екіпажем рятувальників, коли впав з висоти 1800 метрів.

Екіпаж на борту складався з двох льотчиків, один з яких проходив навчання, а також двох операторів лебідки та двох гірських рятувальників.