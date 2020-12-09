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Пять человек погибли в авиакатастрофе вертолета во французских Альпах

Среда, 9 декабря 2020, 09:31

Во французских Альпах разбился вертолет, в результате катастрофы погибли пять из шести человек, находившихся на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Самолет, принадлежащий частной компании, выполнял спасательную операцию, когда упал недалеко от города Бонвиллар в районе Савойи.

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Причина аварии пока неизвестна, но официальные лица говорят, что вертолет мог разбиться из-за плохих погодных условий.

Тревогу поднял пилот, которому удалось спастись. Он получил серьезные ранения.

Вертолет принадлежит частной компании Service Aérien Français, которая выполняет поисково-спасательные операции и другие авиаперевозки по всей Франции.

Французские власти заявили, что вертолет Eurocopter EC135 выполнял тренировочный полет с экипажем спасателей, когда упал с высоты 1800 метров.

Экипаж на борту состоял из двух летчиков, один из которых проходил обучение, а также двух операторов лебедки и двух горных спасателей.

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