Данія вибачилась за вивезення дітей з Гренландії майже 70 років тому

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вибачилася за соціальний експеримент, в результаті якого в Данію в 1951 році вивезли 22 гренландські дитини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Майже 70 років тому уряд Данії вивіз два десятки дітей з Гренландії, обіцяючи їм краще життя на материку. За планом, діти мали асимілюватися і стати данськомовною елітою, а потім їх мали повернути в Гренландію.

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Але з розвитком експерименту діти страждали, і коли вони повернулися додому, їх помістили в притулок в гренландській столиці Нуук. Деякі з 22 учасників більше ніколи не бачили своїх сімей.

Так званий примусовий "Дитячий проєкт Гренландії" розслідується як данською владою, так і урядом Гренландії з лютого минулого року.

Історичний звіт про експеримент був опублікований у вівторок. У звіті також досліджуються відмінності між життям і досвідом дітей в Данії і Гренландії, а також наслідки, які експеримент мав для них.

Після публікації звіту прем'єр-міністр Данії офіційно вибачилася перед дітьми, заявивши, що стежить за цією справою "протягом багатьох років".

"Ми не можемо змінити те, що сталося, але ми можемо взяти на себе відповідальність і вибачитися перед тими, про кого ми повинні були подбати, але зазнали невдачі", - заявила Фредеріксен.