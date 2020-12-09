Дания извинилась за вывоз детей из Гренландии почти 70 лет назад

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен извинилась за социальный эксперимент, в результате которого в Данию в 1951 году вывезли 22 гренландских ребенка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Почти 70 лет назад правительство Дании вывезло два десятка детей из Гренландии, обещая им лучшую жизнь на материке. По плану, дети должны были ассимилироваться и стать датскоговорящей элитой, а затем их должны были вернуть в Гренландию.

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Но с развитием эксперимента дети страдали, и когда они вернулись домой, их поместили в приют в гренландской столице Нуук. Некоторые из 22 участников больше никогда не видели своих семей.

Так называемый принудительный "Детский проект Гренландии" расследуется как датскими властями, так и правительством Гренландии с февраля прошлого года.

Исторический отчет об эксперименте был опубликован во вторник. В отчете также исследуются различия между жизнью и опытом детей в Дании и Гренландии, а также последствия, которые эксперимент имел для них.

После публикации отчета премьер-министр Дании официально извинилась перед детьми, заявив, что следит за этим делом "в течение многих лет".

"Мы не можем изменить то, что произошло, но мы можем взять на себя ответственность и извиниться перед теми, о ком мы должны были позаботиться, но потерпели неудачу", - заявила Фредериксен.