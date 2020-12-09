Катастрофа МАУ: в МЗС вважають, що Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака МАУ поблизу Тегерана у січні цього року.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, повідомляє "Європейська правда".

"За моєю інформацією, уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 млн євро на компенсації родичам загиблих під час авіакатастрофи – ред.), оскільки передбачалось, що 200 млн будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", – сказав Єнін.

За його словами, переговори з іранською стороною про розміри компенсацій поки не розпочинали. Україна виходить з того, що розміри компенсацій значною мірою залежатимуть від обставин катастрофи і від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного й неупередженого розслідування катастрофи.

Як повідомлялося, з моменту останнього раунду переговорів у справі катастрофи, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяця, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.