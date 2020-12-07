Україна вже півтора місяця чекає на обіцяні Іраном матеріали щодо літака МАУ

З моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяця, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов на зустрічі з послом Ірану Манучехром Мораді в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака", - сказав Мамедов.

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Він підкреслив, що неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин.

"Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми повинні надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи", - резюмував Мамедов.

В середині листопада Мамедов заявляв, що іранська сторона затягує розслідування щодо збитого літака МАУ, ухиляючись від співпраці.

Після другого раунду переговорів 20 жовтня, які пройшли в Тегерані, заступник глави МЗС Євген Єнін заявляв, що Україна отримала запевнення щодо наявності в Ірану політичної волі якомога швидше відновити істину у справі про збиття літака.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.