Мюнхенську конференцію з безпеки в лютому скасували вперше за понад 50 років

Через пандемію COVID-19 Мюнхенська конференція з безпеки у лютому 2021 року не відбудеться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті конференції.

"Мюнхенська конференція з безпеки проводиться щорічно в лютому вже більше п'яти десятиліть. У 2021 році триваюча пандемія завадить нам провести конференцію з 19 по 21 лютого, як спочатку планувалося", - заявив президент Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Він додав, що з огляду на нинішні глобальні загрози та виклики для міжнародної безпеки та стабільності Мюнхенська конференція має запропонувати платформу для неформального обміну думками між міжнародними особами, які приймають рішення, якомога раніше.

При цьому Ішингер висловив сподівання, що конференцію можна буде провести пізніше в 2021 році.

"Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами, щоб своєчасно встановити дату Мюнхенської конференції з безпеки 2021 року. Як голова, я як і раніше ставлю перед собою мету скликати Мюнхенську конференцію з безпеки 2021 року якомога швидше в її традиційній фізичній формі, як тільки дозволять умови" - заявив Ішингер.

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