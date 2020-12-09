Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале отменили впервые за 50 лет

Из-за пандемии COVID-19 Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2021 года не будет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте конференции.

"Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно в феврале уже более пяти десятилетий. В 2021 году продолжающаяся эпидемия помешает нам провести конференцию с 19 по 21 февраля, как изначально планировалось", - заявил президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он добавил, что, учитывая нынешние глобальные угрозы и вызовы международной безопасности и стабильности, Мюнхенская конференция должна предложить платформу для неформального обмена мнениями между международными лицами, принимающими решения, как можно раньше.

При этом Ишингер выразил надежду, что конференцию можно будет провести позже в 2021 году.

"Мы будем продолжать работать с нашими партнерами, чтобы своевременно установить дату Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года. Как председатель, я по-прежнему ставлю перед собой цель собрать Мюнхенскую конференцию по безопасности-2021 как можно скорее в ее традиционной физической форме, как только позволят условия" - заявил Ишингер.

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