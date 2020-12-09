Кіпр до кінця року закриває торгові центри і ресторани

Уряд Кіпру в середу розпорядився закрити торгові центри і ресторани до кінця року, щоб спробувати придушити агресивний стрибок у випадках Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ці заходи набирають чинності з 11 грудня, повідомили в МОЗ Кіпру. Крім того, церковні служби будуть закриті для представників громадськості.

"Немає таких речей, як хороші або приємні обмеження, вони необхідні, і в основному неприємні, але ми повинні охороняти життя. Наше здоров'я на першому місці",-заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну.

Він сказав, що влада зробить подальші дії, якщо ситуація погіршиться.

Старші школи на Кіпрі закрилися в понеділок, і учні перейшли на онлайн-заняття. Початкові школи та дитячі садки залишаться відкритими, сказав Іоанну.

Кіпр, населення якого становить близько 900 000 осіб у контрольованих урядом районах, повідомив про 13 286 випадків захворювання COVID-19 з моменту їх першої появи на початку березня. Померли 68 осіб. Число нових випадків захворювання досягло щоденних максимумів приблизно за останні сім тижнів, і темпи зростання прискорилися в останні дні.

Відновлення щоденних випадків спонукало владу знову ввести в листопаді нічну комендантську годину, яка залишиться в силі.