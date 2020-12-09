Кипр до конца года закрывает торговые центры и рестораны

Правительство Кипра в среду распорядилось закрыть торговые центры и рестораны до конца года, чтобы попытаться подавить агрессивный скачок в случаях Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эти меры вступают в силу с 11 декабря, сообщили в Минздраве Кипра. Кроме того, церковные службы будут закрыты для представителей общественности.

"Нет таких вещей, как хорошие или приятные ограничения, они необходимы, и в основном неприятны, но мы должны охранять жизнь. Наше здоровье на первом месте",-заявил министр здравоохранения Костас Иоанну.

Он сказал, что власти предпримут дальнейшие действия, если ситуация ухудшится.

Старшие школы на Кипре закрылись в понедельник, и ученики перешли на онлайн-занятия. По словам Иоанна, начальные школы и детские сады останутся открытыми.

Кипр, население которого составляет около 900 000 человек в контролируемых правительством районах, сообщил о 13 286 случаев заболевания COVID-19 с момента их первого появления в начале марта. Умерли 68 человек. Число новых случаев заболевания достигло ежедневных максимумов примерно за последние семь недель, и темпы роста ускорились в последние дни.

Восстановление ежедневных случаев побудило власти вновь ввести в ноябре ночной комендантский час, который останется в силе.