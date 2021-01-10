Пенс допускає застосування 25 поправки для усунення Трампа - CNN

Віцепрезидент США Майк Пенс не виключає застосування 25-тої поправки Конституції для відсторонення від влади президент Трампа, якщо його поведінка стане більш нестабільною.

Про це телеканалу CNN повідомило джерело, наближене до Пенса, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник підкреслив, що всередині команди Пенса є стурбованість з приводу ризиків, які можуть виникнути у разі застосування 25-ої поправки або навіть процесу імпічменту. В команді віцепрезидента побоюються, що Трамп може вдатись до необачних дій, піддавши країну небезпеці.

Наразі, зазначило джерело, Пенс і його радники сподіваються забезпечити плавний перехід до наступної адміністрації і зробити все можливе, щоб допомогти команді обраного президента Джо Байдена в підготовці до боротьби з пандемією.

Однак, зауважило джерело, на цьому тижні стало ясно, що варіант 25-й поправки необхідно залишити "на столі", враховуючи дії Трампа.

Застосування 25-й поправки потребувало б, щоб Пенс і більшість членів уряду проголосували за відсторонення Трампа з посади через його неспроможність "виконувати повноваження і обов'язки своєї посади".

Ще у четвер джерела, близькі до віцепрезидента, заявили, що застосування 25-ої поправки Пенсом є "вкрай малоймовіним".

У середу 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню перемоги Джо Байдена на виборах. У результаті заворушень померли 5 людей, серед яких поліцейський.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

Детальніше про зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.